بلدية سامراء: مشروع البنى التحتية سيحال بداية 2024

2023-12-28 18:00:05 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت مديرية بلدية سامراء، اليوم الخميس، إحالة مشروع البنى التحتية في القضاء بداية العام المقبل، فيما وجهت دعوة للشركة المنفذة لمشروع المجاري.وقال مدير بلدية سامراء محمد أحمد إبراهيم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدينا مشاريع تبليط محالة من قبل محافظة صلاح الدين منها مشروع طريق حولي بعرض 50 متراً ولدينا كذلك مشروع شارع القادسية وشوارع متفرقة في المحافظة".وأضاف إبراهيم، أن "هنالك مشروعاً كبيراً للبنى التحتية سيحال بداية العام المقبل ويتضمن مشاريع تبليط وإكساء وأرصفة وأعمال ماء ومجاري واتصالات".وطالب إبراهيم الشركة المنفذة لمشروع مجاري سامراء ودائرة المهندس المقيم بالقيام بحملات للشوارع التي تم افتتاحها ولم تستلم لحد الآن لغرض تجريف الأوحال في مناطق الجبيرية الأولى والثانية والثالثة ومنطقة الضباط الأولى الثانية والشهداء والمثنى وصلاح الدين معمل الأدوية والقادسية والعرموشية والخضراء، مشيرا إلى أنه "يفترض أن تقوم الشركة بتجفيف الشوارع ورفع الأطيان لتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق".