توجه لاستخدام الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات الحكومية مطلع 2024

2023-12-28 18:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، عن توجه لاستخدام عملية الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء مطلع العام المقبل 2024، فيما وجه تحذيراً لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني.وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قبل يومين، إعماماً إلى الجهات الرسمية والمواطنين والموظفين من حاملي بطاقات الكي والماستر والفيزا كارد (البطاقات التي تعتمد في عملية الدفع الإلكتروني)، بضرورة و أهمية الحذر من تداولها أو التبضع بها من مواقع أو متاجر غير معلومة وغير رصينة، وأيضاً عدم تسليم هذه البطاقات إلى أشخاص غير معلومين أو تسليم الأرقام السرية الخاصة بها حفاظاً على أموالهم".وأضاف مجيد، أن "هناك توجهاً حكومياً مطلع العام المقبل 2024، نحو استخدام عملية الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات الحكومية بدون استثناء بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأكد، إن "الجهات الرئيسة ذات العلاقة في وزارة المالية والبنك المركزي وكذلك المصارف تعمل على حث المواطنين والمؤسسات على أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة رسمياً لتكون ظاهرة حضارية جديدة تستخدم لأول مرة في العراق منذ سنوات".