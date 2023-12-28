إتلاف مليون حبة من المخدرات في دائرة الطب العدلي ببغداد

2023-12-28 18:34:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، عن اتلاف مليون قرص مخدر" مؤكدة، أن "عام 2023 شهد أكبر حملة لأتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية".

ونقل بيان للأمانة تلقته "بغداد اليوم"، عن مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية فيها وعضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أشرف الدهان قوله، أن "عام 2023 شهد عمليات اتلاف كبيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية قامت بها لجنة الاتلاف المشكلة بموجب المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 التي تعتبر دائرته عضوا فيها حيث بلغت المواد المخدرة المتلفة فيها 17 طناً، و869 كيلوغرام، و479 غراماً و339 ملغرام من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمياوية".

ولفت الى "إتلاف 10 ملايين و323 ألفاً و261 قرص مخدر و(68) قنينة من مادة الكودائين المخدرة و (4199) أمبولة من مادة (الترامادول) المخدر ولتر واحد و451 سنتميتر مكعب من مادتي الميثادون والحشيشة المخدرة و22 قطرة من مادة (الميدرابيد)".

وأشار الدهان إلى، أن "المخدرات تُعَدُّ الخطر الأبرز في المجتمعات كافة ومنها المجتمع العراقي في جميع المحافظات، حيث بدأت تتسبب في تفكيك نسيجه الاجتماعي" مؤكداً "جدية الحكومة العراقية وتبنيها لخطوات كبيرة لمواجهة هذه الآفة، مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية للحد من مخاطر تلك المواد ومعالجة حالات الإدمان".







