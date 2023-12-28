تصريح "غريب" للسفيرة الامريكية عن حنطة العراق: لايتحقق إلا اذا جفت الابار والسماء

2023-12-28 18:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أدلت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، بتصريح "غريب" بشأن استيراد العراق من الحنطة العام المقبل.

وقالت رومانوسكي في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم": "هل تعلم ان العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل، لتلبية كافة متطلبات العراقيين من الخبز؟"، مشيرة الى ان الشركات الامريكية ستساعد على تلبية الطلب المتزايد على القمح في العراق بينما تزيد الحكومة العراقية انتاج القمح المزروع محليا".

















ويعد هذا التصريح "مستغربًا"، لكون أن العراق زرع قرابة 8 ملايين دونم هذا العام معظمها من الحنطة، وبواع 1.5 مليون دونم مروية بالمياه السطحية، و4 ملايين دونم بالمياه الجوفية، ونحو 3 ملايين دونم اخرى تعتمد على المياه الديمية وشبه الديمية أي "الامطار".





وتنتج هذه المساحة اكثر من 5 ملايين دونم من الحنطة، بينما تبلغ حاجة العراق من الحنطة 4.5 مليون دونم فقط، مايعني ان ماسيتم انتاجه سيكون فائضا عن الحاجة اساسا.





وربما يحتاج العراق في احسن الاحوال الى استيراد مليون طن فقط من الحنطة لاغراض الخلط، لتحسين نوعية الحنطة العراقية.





ويمكن قراءة تصريح السفيرة على انها ربما نظرت الى حجم المساحة المزروعة لتروى بالمياه السطحية، والبالغة 1.5 مليون دونم، والتي من الممكن ان تنتج مليون طن من الحنطة فقط، وهذا لايحصل الا اذا "جفت المياه الجوفية ولاتنزل اي امطار"، لتكون المساحة المتبقية البالغة اكثر من 6 ملايين دونم غير منتجة، فسيحتاج حينها العراق لاستيراد الكمية التي تحدثت عنها السفيرة.



