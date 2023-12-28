2023-12-28 18:54:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، استئناف العمل بمشروع ماء المسيب – إسكندرية في محافظة بابل.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استئناف العمل بمشروع ماء المسيب – إسكندرية بطاقة تصميمية تبلغ (6000) م3 /الساعة في محافظة بابل".وأضاف البيان، أن "المشروع الذي تشرف على تنفيذه المديرية العامة للماء التابعة للوزارة، يقام على مساحة تبلغ (40) دونماً، ويُنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من (800) ألف نسمة من سكنة قضاء المسيب و ناحية الإسكندرية".وتابع، أن "المشروع شهد فترات توقف عديدة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة السابقة، وأحيل إلى شركة أخرى بمدة تنفيذ تبلغ (900) يوم".