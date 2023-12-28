ضبط حاوية أدوية بشرية مخالفة بميناء أم قصر الشمالي

2023-12-28 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط حاوية أدوية بشرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم ضبط حاوية تحتوي (أدوية بشرية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، غير مصرح بها معدة للتهريب، بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين".