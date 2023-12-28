2023-12-28 19:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، بان مشروع (مترو بغداد) "سيرى النور" قريباً في ظل دعم حكومة الخدمات" مؤكداً انه "سيغطي نحو 80 ‎%‎ من مناطق المدينة".

وأفاد بيان للأمانة تلقته "بغداد اليوم"، بأن كاظم "ترأس اجتماعاً في مقر الأمانة وبحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل (ناصر الاسدي) ووكيل امانة بغداد الفني ومدير عام دائرة التصاميم والفريق الفني الهندسي التابع للامانة واحدى الشركة الاستشارية المتخصصة في مجال النقل والقطارات".

وقال أمين بغداد خلال الإجتماع بحسب البيان، ان "جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء الماضي أقرت التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية لتقديم رؤية متكاملة لتنفيذ مترو العاصمة بغداد".

واضاف، ان "مشروع مترو بغداد من المشاريع القديمة التي اعدت له أمانة بغداد عدة دراسات لم تر النور بسبب عدم القدرة على تنفيذها لتطلبها استملاك اراضي كثيرة وصرف أموال كبيرة".

وتابع أمين بغداد، ان "حكومة الخدمات اليوم وبادارة رئيس مجلس الوزراء أعدّت رؤية جديدة لادارة ملف المترو ونحن ماضين بقوة لتنفيذها ، وقريباً جداً هذا المشروع سيرى النور لخدمة اهالي العاصمة".

وأشار الى ان "المساحات الجديدة المقترحة للمترو ستغطي بحدود 80 ‎%‎ من مناطق مدينة بغداد ما يسهم بمعالجة الاختناقات المرورية وتلبية متطلبات النقل للمجمعات السكانية ومناطق الاكتظاظ السكاني".

من جانبه اكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل بان مشروع المترو يعد الآن من اولويات الحكومة العراقية ويحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء، وجاري التعاقد مع جهة استشارية متخصصة تعد الأفضل عالمياً في مجال القطارات".

وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته أول أمس الثلاثاء، على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023.

وبلغت الكلفة الكلية للمشروع بحسب مكتب رئيس الوزراتء "913 ملياراً و804 ملايين دينار، بعد استكمال متطلبات الإدراج من قبل أمانة بغداد وتثبيت تحمل المستثمر لاحقًا كلفة المشروع كاملة".

وفي 9 آذار 2023، أعلنت وزارة النقل، عن الانتهاء من التصميم الأساس والمسار لمشروع قطار بغداد المرتفع (BET)، الذي يسمى أيضاً مترو بغداد أو القطار المعلق.

ويضم المشروع 14 محطة بطول إجمالي يبلغ 31 كم.