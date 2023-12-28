وزير الصحة: إنجاز 44% من الأعمال بمستشفى العقيلة في كربلاء المقدسة

2023-12-28 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، إنجاز 44% من الأعمال بمستشفى العقيلة للنسائية والأطفال في كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ترأس اجتماعًا في دائرة صحة كربلاء، بحضور مدير عام دائرة الصحة صباح الموسوي والقسم الهندسي، لمناقشة إكمال المشاريع الصحية قيد الإنجاز في المحافظة، بينها مستشفى العقيلة للنسائية والأطفال سعة 300 سرير".وأضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي، لمتابعة مشاريع المستشفيات المتلكئة والتوسع بالخدمات الصحية".وبين الحسناوي، أن "مستشفى العقيلة للنسائية والأطفال، من المشاريع المتلكئة سعة 300 سرير، وقد شيدت على مساحة تقدر بنحو 96 ألف متر مربع، وتم استئناف العمل به ووصلت نسب الإنجاز إلى 44%".وأوضح، أن "المستشفى مكون من 4 بنايات، بينها البناية المركزية مكونة من 7 طوابق، وتضم ردهة للطوارئ سعة 26 سريرا، وردهات للرقود والعناية المركزة، وردهات للخدج والعلاج الطبيعي والأشعة و المفراس، والرنين إضافة إلى عيادة خارجية".ولفت الحسناوي، إلى أن "المستشفى يضم 6 صالات للولادة و8 صالات للعمليات، وجناحا للخدج سعة 20 حضانة وعناية مركزة".