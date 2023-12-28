2023-12-28 19:48:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

أكد محمد كلبايكاني مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، إن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا علاقة لها بنا.

وقال كلبايكاني في تصريحات لوسائل إعلام محلية ايرانية ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "قصة غزة هي قصة الفلسطينيين، ولا علاقة لها بنا، لكنهم اتبعونا قدوة، فحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ووقوفها ضد النظام الصهيوني الغاصب أمر جدير بالإعجاب".

وأضاف كلبايكاني "اليوم وصل اليمنيون إلى حد اضطرت فيه السفن الإسرائيلية إلى التحرك بعيداً عن مياه البحر الأحمر، وهذا كلفهم الكثير"، مشيراً إلى أنه "لو لم يتحرك الشهيد الحاج قاسم سليماني لمحاربة داعش لكان داعش قد استولى على العراق كله ولم تبق كربلاء أو النجف".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اللواء رمضان شريف، قال أمس أن عملية طوفان الأقصى كانت رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، لكن حركة حماس ردت على ذلك ببيان رسمي.

وبعد ساعة من بيان حماس، أعلن اللواء شريف أن " تصريحاتي حول دوافع طوفان الأقصى أسيء فهمها ولم أعلن أن دوافع عملية طوفان الأقصى هي الانتقام لاغتيال قاسم سليماني"، مضيفاً "لا شك أن جزء من الانتصار التاريخي الكبير لطوفان الأقصى يعود إلى جهاد وجهود قاسم سليماني، حيث تقع إنجازات العملية في سياق عمليات انتقام المقاومة لشهيد القدس".

بدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في مراسم تشييع جنازة السيد رضي موسوي، في طهران، اليوم الخميس، إن " عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم"، مبيناً "طوفان الأقصى جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية".

وتابع اللواء سلامي "عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني ونحن من سينتقم له، ولا شك أن لدى جبهة المقاومة مشتركات كثيرة لكن لكل محور فيها استقلاليته في التحرك".



