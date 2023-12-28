اجتماع 4 جهات حكومية لوضع معايير "الهوية البايومترية" لتوحيد الموظفين

2023-12-28 19:48:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، وجود توجه حكومي بتوحيد بيانات الموظفين، وذلك خلال اجتماع لوضع معايير الهوية البايومترية للموظفين في الدولة.





وذكرت وزارة الاتصالات في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الياسري ترأست اجتماع الفريق التنفيذي الذي يضم عددا من وزارات ومؤسسات الدولة والمكلف بوضع معايير الهوية البايومترية لموظفي دوائر الدولة"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الدوائر المعنية مناقشة اعتماد معايير الهوية البايومترية وبحث آليات وخطوات التنفيذ ووضع خريطة طريق لذلك".

وأشارت الياسري- بحسب البيان- إلى "توجه حكومة الخدمات الوطنية في الوقت الحاضر نحو توحيد بيانات الموظفين واعتماد البيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة لتكون مرجعاً للمعلومات والبيانات التي تحتاجها دوائر الدولة ومؤسساتها".

وأضافت، أنه "يأتي عمل الفريق تنفيذا لما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي أشار إلى تكليف كل من وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي بوضع معايير الهوية البايومترية وتنفيذها لاعتمادها في منح المعرفات الحكومية كالرقم الوظيفي والتقاعدي والضمان الاجتماعي، وإلزام جميع المؤسسات الحكومية باعتمادها؛ بهدف تقاطع المعلومات والبيانات مركزياً".



