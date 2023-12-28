شبكة الإعلام تبرم اتفاقية مع اتحاد الكرة لنقل مباريات دوري المحترفين

2023-12-28 20:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتفاقية تتيح لقناة العراقية الرياضية نقل مباريات دوري المحترفين لموسم 2024/2023.وتأتي الاتفاقية من أجل دعم مباريات الدوري ومتابعتها من قبل الجماهير العراقية.