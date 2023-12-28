شبكة الإعلام تبرم اتفاقية مع اتحاد الكرة لنقل مباريات دوري المحترفين
2023-12-28 20:14:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وقع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتفاقية تتيح لقناة العراقية الرياضية نقل مباريات دوري المحترفين لموسم 2024/2023.
وتأتي الاتفاقية من أجل دعم مباريات الدوري ومتابعتها من قبل الجماهير العراقية.
وقع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتفاقية تتيح لقناة العراقية الرياضية نقل مباريات دوري المحترفين لموسم 2024/2023.
وتأتي الاتفاقية من أجل دعم مباريات الدوري ومتابعتها من قبل الجماهير العراقية.