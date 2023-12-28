الضرائب: حققنا نموا بالإيرادات يصل إلى 150% خلال تسعة أشهر

2023-12-28 20:28:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الخميس، تحقيق إيرادات بـ 5 ترليونات و500 مليار دينار خلال تسعة أشهر بنسبة نمو تصل إلى 150%.وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كان هنالك تهرب في السابق عن الدفع الضريبي، إلا أنه انخفض بشكل كبير"، لافتا، إلى أن "الهيئة حققت في تسعة أشهر نموا في الإيرادات يصل لنحو 150%".وأكد، أن "الإيرادات المتحققة للهيئة في العام الماضي بلغت 2 تريليون و700 مليار، إلا أنها ارتفعت خلال الاشهر التسعة الماضية وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية حققنا ما يقارب 4 تريليونات و500 مليار".وتابع، أن "الإيرادات المتحققة وفق نسبتها الكبيرة دليل ومؤشر على عدم وجود تهرب من الضرائب".