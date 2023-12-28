قلق موصلي من تحركات داعش الأخيرة ودعوات لعمليات سريعة

2023-12-28 20:31:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-نينوى

أبدى عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، قلق عشائر المحافظة من النشاطات الأخيرة لتنظيم داعش، فيما اشار الى ان القوات الامنية مطالبة بعمليات برية سريعة.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "رأينا خلال الأيام الأخيرة نشاطا لداعش وعناصره في صلاح الدين وصحراء الأنبار وكركوك، وهذا يثير مخاوفنا في محافظة نينوى".

وأضاف أن "البيئة الشعبية رافضة تماما لعودة داعش مرة أخرى، وهي ستقف صفا بصف مع القوات الأمنية، كون الظرف اختلف عن عام 2013، فالآن العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين ممتازة".

وبين أن "القوات الأمنية مطالبة بالقيام بعمليات برية سريعة في صحراء الأنبار ومناطق الثرثار وجزيرة نينوى ومناطق قراجوغ وتلال حمرين، للقضاء على فلول داعش".

واعادت حادثة مقتل سائحين سعودي وكويتي في الصحراء بين الانبار وصلاح الدين، الجدل والنقاش حول مدى خطورة نشاط داعش لتنفيذ عملية كهذه، تسيء الى سمعة العراق الدولية، بالرغم من الاعلان الحكومي عن دحر التنظيم.



