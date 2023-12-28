انتحار وهجوم بقنبلة يدوية ووفاة في "الحوت".. ذي قار تمسي على حوادث أمنية عدة

2023-12-28 20:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها انتحار شاب وتسجيل هجوم بواسطة رمانة يدوية وسط الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً (طالب مدرسة)، أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله بمنطقة حي أور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "التحقيقات في الحادث بينت أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر، أن "نزيلا في سجن الناصرية المركزي (الحوت) من أهالي محافظة نينوى يبلغ من العمر 74 عاماً توفي داخل السجن بسبب ظروف صحية"، مبينا أن "النزيل المتوفي محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار المصدر، إلى أن "مجهولين هاجموا منزلا في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بواسطة رمانة يدوية، حيث أسفر الهجوم عن تعرض المنزل لأضرار مادية جسيمة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

من جانب آخر، تعرضت عجلة صالون إلى حادث سير (انقلاب) غربي الناصرية، في قضاء البطحاء بمنطقة الگطيعة، حيث أدى الحادث إلى إصابة شخصين بجروح بليغة، ووفاة ثالث كان يستقلها".