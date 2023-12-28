القبض على مدير مدرسة في بغداد يدير صفحة "وهمية مسيئة"

2023-12-28 20:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023) عن إحالة مديرية مدرسة في العاصمة بغداد يدير صفحة وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيها للملاكات التربوية.

وأفاد المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "ومنعا للإشاعات وإثارة الرأي العام والمساس بالعملية التربوية وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق أحد أصحاب الصفحات الوهمية المسيئة للملاكات التربوية في الكرخ الثالثة اليوم".

ولفت البيان الى، ان "الصفحات تم تتبعها بالتعاون مع جهاز الامن الوطني الذي استطاع بوقت قصير التوصل الى من يدير الصفحة التي تبين لاحقا انها تابعة الى مدير مدرسة كان يتخفى لإدارة عدد من الصفحات الصفراء والذي تمت إحالته الى القضاء إضافة الى متابعة اللجان التحقيقية عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وحذرت وزارة التربية "أصحاب النفوس الضعيفة من نشر الاخبار العارية عن الصحة التي يكون هدفها الأول تشويه سمعة التربويين".