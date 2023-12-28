الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع العراقي

2023-12-28 21:02:12 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع العراقي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "أقامت حفلا لجائزة الإبداع العراقي وأعلنت عن أسماء الفائزين الأوائل في الحقول الأدبية والثقافية والفنيّة، وأسماء المُرشّحين ضمن القائمة القصيرة".وأضافت، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني قام بتكريم الفائزين بالجائزة الأكبر في الوزارة، على النحو التالي:-جائزة حقل (شخصية الإبداع الثقافي) مناصفة بين فاضل السامرائي عن اللغة العربية وعلومها، ومسلم شجاع العاني عن الأدب.-جائزة حقل الرسم حاز عليها الفنان حسن إبراهيم عن لوحته (أثر ذاكرة).-جائزة حقل سيناريو الفيلم الطويل حصل عليها الكاتب سعد نعمة عن (عذراء سنجار)-جائزة حقل القصة القصيرة حصل عليها الكاتب حسن السلمان عن كتابه (ضياع في خمسة ميل).-جائزة حقل الرواية ذهبت مناصفة بين الروائية رغد السهيل عن روايتها (محنة كورو)، والروائي علي لفتة سعيد عن روايته (باب الدروازة).-جائزة حقل أدب الطفل القصصي حصلت عليها الكاتبة آية ضياء عن كتابها (قندول في الظلام).-جائزة حقل الدراسات الآثارية حصل عليها الكاتب سعدي إبراهيم الدراجي عن كتابه (الآثار في مقابر بغداد- أضرحة وشواهد).-جائزة حقل النقد الأدبي والثقافي كانت من نصيب رحمن غركان عن كتابه (قصيدة العائلة).-جائزة حقل الشعر من نصيب الشاعر رعد فاضل عن كتابه الشعري (اللعب بجواهر الأشياء).وأكدت الوزارة، أن "ثلاثة حقول أخرى في مجالات عامة أضيفت، حيث حصل فندق بابل روتانا على جائزة حقل الخدمات الفندقية، فيما حصل مطعم قرية دجلة على جائزة أفضل مطعم سياحي، وشركة المشرق العربي على جائزة أفضل شركة سياحة"