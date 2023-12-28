القوات الأمنية تحبط محاولة تفجير 3 منازل شمالي بغداد

2023-12-28 21:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تفجير ثلاثة منازل بقنابل يدوية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية الماسكة للأرض في قضاء الطارمية تلقت بلاغات من مواطنين تفيد بوجود أجسام غريبة أمام أبواب منازلهم في منطقة شيخ حمد".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان وعثرت على قنابل يدوية ملقاة أمام أبواب ثلاثة منازل، أحدها يعود لمدير مدرسة في الطارمية"، مشيراً إلى أنه "تم رفع القنابل من دون تسجيل أي حادث".

ويشهد قضاء الطارمية شمالي بغداد أحداثاً أمنية تحصل بين وقت وآخر، حيث ما زالت خلايا لتنظيم داعش تتخفى داخل البساتين وتضاريس المنطقة.