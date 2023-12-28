إحباط تفجير 3 منازل في الطارمية

2023-12-28 21:08:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بإحباط تفجير ثلاثة منازل في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد مساء اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023).

وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، بأن "قوة أمنية تمكنت من إحباط محاولة تفجير ثلاثة منازل ضمن منطقة (شيخ حمد) في قضاء الطارمية".

وأوضح، ان "قنابل يدوية وضعت على أبواب المنازل الخارجية لتفجيرها".

ولفت الى ان "أحد المنازل المهددة بالتفجير يعود لمدير مدرسة في الطارمية" مبينا ان "القوات الأمنية المختصة رفعت القنابل من الدور دون إصابات تذكر".