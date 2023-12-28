المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات واسماء الفائزين

2023-12-28 21:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.

كركوك

في كركوك، أظهرت النتائج النهائية، فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد.

الأنبار

وفي الأنبار، فاز حزب تقدم بـ6 مقاعد، والأنبار هويتنا 3 مقاعد، وتحالف قمم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، وتحالف عزم مقعد واحد، والحسم الوطني مقعد واحد، وتحالف الأنبار المتحد مقعد واحد.

القادسية

أما محافظة القادسية، فقد شهدت فوز تحالف نبني بـ4 مقاعد، وإئتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قيم المدني 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة المدنية مقعدان، وإشراقة كانون مقعد واحد، وابشر يا عراق مقعد واحد.

وأجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 كانون الأول الجاري، وأعلنت ما نسبته 94% كنتائج أولية يوم 19 كانون الأول، فيما أجرت عداً وفرزاً يدوياً لـ6% من الأصوات، في أكثر من ألفي محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل.

وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.