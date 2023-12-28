جهاز مكافحة الإرهاب يصدر تنويها بشأن التقديم للتطوع في صفوفه

2023-12-28 22:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه





سبق وان تم اتهام جهاز مكافحة الإرهاب بالطائفية والعنصرية واوضحنا ان اضافة هذه الحقول في الاستمارة هو لتحقيق العدالة بين مختلف اطياف شعبنا العراقي وان جهازنا يرفض كل انواع التمييز منذ تشكليه والى الان.





كما وتداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي ان عدد المتقدمين بلغ (8) ثمانية مليون متطوع ونود ان نوضح ان هذا العدد هو عدد زيارات المنصة مما ادى الى خلل في الاستمارة الالكترونية بسبب الاعداد الهائلة للمتقدمين وسبق وان تم التنويه ان لا اولوية للمتقدمين في اول الوقت وان الاستمارة ستبقى مفتوحة لثلاثة ايام وتغلق الساعة 11:59 من مساء يوم الخميس الموافق 28 /12 / 2023.

وهذا ادى الى انسيابية في التقديم بشكل افضل مما كان عليه في اول الساعات.





وسيتم الاعلان عن عدد الاستمارات الكلي التي تم استلامها لاحقا بعد انتهاء الوقت المقرر مساء هذا اليوم.





جهاز مكافحة الإرهاب

28 كانون الاول 2023