تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد (صورة)

2023-12-28 22:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في منطقة الذرى الواقعة بالبياع في بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وفقاً لمذكرة قبض وتحري قضائية بإسناد الجهد الاستخباري مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل، من تحرير مخطوفة وإلقاء القبض على متهمين اثنين بخطفها في منطقة (الذرى) ببغداد".