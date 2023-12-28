(واع) تنشر أسماء الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات

2023-12-28 22:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات.أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بغدادأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة صلاح الدينأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة كربلاء المقدسةأضغط هنااسماء المرشحين الفائزين في محافظة ميسانأضغط هنااسماء المرشحين الفائزين في محافظة نينوىأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة واسطأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة ديالىأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة بابلاضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة البصرةأضغط هناأسماء المرشحين الفائزين في محافظة المثنىاضغط هنا