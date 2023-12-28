(واع) تنشر أسماء الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات
2023-12-28 22:46:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات.
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بغداد
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة صلاح الدين
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة كربلاء المقدسة
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اسماء المرشحين الفائزين في محافظة ميسان
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اسماء المرشحين الفائزين في محافظة نينوى
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة واسط
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة ديالى
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بابل
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة البصرة
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أسماء المرشحين الفائزين في محافظة المثنى
اضغط هنا
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات.
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بغداد
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة صلاح الدين
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة كربلاء المقدسة
أضغط هنا
اسماء المرشحين الفائزين في محافظة ميسان
أضغط هنا
اسماء المرشحين الفائزين في محافظة نينوى
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة واسط
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة ديالى
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بابل
اضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة البصرة
أضغط هنا
أسماء المرشحين الفائزين في محافظة المثنى
اضغط هنا