خبرة جديدة في الصحراء.. ماذا تعرف عن "الافواج الصحراوية" في العراق؟ (فيديو)

2023-12-28 23:18:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان القوات الامنية ولاسيما الجيش العراقي تعلم كيفية التعامل مع الصحراء.

واوضح الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تشكيل فوج كامل مختص بالتعامل مع الحصراء تسمى الافواج الصحراوية"، مشيرا الى "تحقيق نتائج كبيرة هذا العام بتأمين الحدود مع سوريا والاردن، وقتل قيادات كثيرة من داعش".





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