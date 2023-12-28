"بغداد اليوم" ستنشر بعد قليل النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات

2023-12-28 23:38:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، بعد انتهاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حسم الشكاوى الواردة اليها.

وكانت المفوضية قد اعلنت بلوغ الشكاوى اكثر من 450 شكوى، جميعها مصنفة خضراء وصفراء، ولم يتم تسجيل شكوى حمراء.





"بغداد اليوم" تنشر نتائج الانتخابات المحلية النهائية في جميع المحافظات





اسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات المحلية في جميع المحافظات العراقية











