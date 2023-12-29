أبنها الأول ضابط والثاني طبيب.. تفاصيل جديدة عن المتسولة التي توفيت وتركت 500 مليون (فيديو)

2023-12-29 00:18:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صفحة "الإعلامي ماهر موحي" على الفيسبوك، مساء اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، مقطع فيديو يظهر تفاصيل جديدة ومثيرة عن المرأة المتسولة "الثرية" التي توفيت قبل أيام في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وبحسب المقطع، فأن "الأبن الأول للمرأة ضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع، والآخر طبيب ثري ومعروف في منطقة الحارثية ببغداد".

وأشار الى ان "المرأة لديها 3 بنات أيضاً"، مبينا ان "الأبن الطبيب يملك 3 منازل في الحارثية ولم يجيب على الاتصالات الهاتفية لابلاغه عن وفاة أمه".





وكانت وزارة الداخلية كشفت في (22 كانون الاول 2023)، تفاصيل العثور على مبالغ مالية كبيرة تبلغ 500 مليون دينار في منزل متسولة بعد وفاتها في بغداد.

وبينت الوزارة ان اقارب المتسولة حاولوا الاستحواذ على الاموال، قبل ان يصل ابلاغ الى مفارز الشرطة ليتم التحفظ على الاشخاص والاموال، بتوجيهات عليا.