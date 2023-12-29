تعرف إلى النتائج النهائية للانتخابات المحلية في العراق

2023-12-29 01:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات المحلية التي جرت في الـ18 من الشهر الجاري، إذ لم تشهد تغييرا كبيرا عن النتائج الأولية، عدا تراجع حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد.

وقالت المفوضية، في مؤتمر صحافي عقدته في بغداد مساء اليوم الخميس، إن النتائج النهائية للانتخابات جاءت كالتالي:

في العاصمة بغداد، حقق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 9 مقاعد، ومثلها لتحالف نبني، بزعامة هادي العامري، تلاهما تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حصل على 8 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم حصل على 5 مقاعد، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر حصل على 4 مقاعد، وحل بعدها تحالف عزم 4 مقاعد، وتحالف الحسم 3 مقاعد، وائتلاف الأساس العراقي 3 مقاعد، وابشر يا عراق مقعدان، وإشراقة كانون مقعد واحد، وتجمع أجيال مقعد واحد".

في كركوك، أظهرت النتائج النهائية فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد.

في الأنبار، فاز حزب تقدم بـ6 مقاعد، والأنبار هويتنا 3 مقاعد، وتحالف قمم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، وتحالف عزم مقعد واحد، والحسم الوطني مقعد واحد، وتحالف الأنبار المتحد مقعد واحد.

أظهرت النتائج النهائية في البصرة، فوز تحالف تصميم بـ12 مقعدا، وتحالف نبني 5 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية مقعد واحد، وتحالف الأساس العراقي مقعد واحد.

في محافظة القادسية، فقد سجلت فوز تحالف نبني بـ4 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قيم المدني 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة المدنية مقعدان، وإشراقة كانون مقعد واحد، وأبشر يا عراق مقعد واحد.

في حين فاز عن محافظة المثنى، ائتلاف دولة القانون بـ3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، وتحالف نبني 3 مقاعد، وابشر يا عراق مقعدان، وجمهور المثنى مقعد واحد.

في محافظة النجف، فقد شهدت فوز تحالف نبني بـ3 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وحركة الوفاء العراقية مقعدان، وتحالف قوى الدولة الوطنية مقعدان، ابشر يا عراق مقعد واحد، وحركة إدراك مقعد واحد، وواثقون مقعد واحد، وتحالف قيم المدني مقعد واحد، ومدار مقعد واحد.

في بابل، فاز تحالف نبني بـ4 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، اشراقة كانون مقعدان، تجمع برلمان الشعب مقعدان، في حين حصل (ابشر يا عراق، وتحالف قيم المدني، مدار، وتجمع الفاو زاخو) على مقعد واحد لكل منهم.

في ديالى، فشهدت فوز تحالف ديالتنا الوطني بـ4 مقاعد، وتحالف تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، واستحقاق ديالى مقعدان، بينما حصل (تحالف عزم، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني) على مقعد واحد لكل منهم.

في ذي قار، فاز تحالف نبنى بـ5 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة مقعدان، والماكنة مقعدان، وحصل (تحالف المهمة، تحالف قيم المدني، ابشر يا عراق، ائتلاف الأساس العراقي، وإشراقة كانون) على مقعد واحد لكل منهم.

فاز عن محافظة صلاح الدين، حزب الجماهير الوطنية بـ5 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني مقعدان، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.

في كربلاء، فاز تحالف إبداع كربلاء بـ7 مقاعد، وائتلاف دولة القانون بمقعدين، وتحالف نبني بمقعدين، وابشر يا عراق مقعد واحد، وتحالف قوى الدولة مقعد واحد.

فاز عن محافظة ميسان، تحالف نبني بـ6 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، وتجمع أجيال مقعد واحد، ورياض عبد الواحد أيضا فاز بعضوية مجلس المحافظة.

في محافظة نينوى، فاز تحالف نينوى لأهلها بـ5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 3 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، والحدباء الوطني مقعدان، والهوية الوطنية مقعدان، واتحاد أهل نينوى مقعدان، في حين حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.

وأجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأعلنت ما نسبته 94% كنتائج أولية يوم 19 كانون الأول، فيما أجرت عداً وفرزاً يدوياً لـ6% من الأصوات، في أكثر من ألفي محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل.

وتؤكد مفوضية الانتخابات أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.

وكان حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قد حقق في النتائج الأولية، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتهم قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم".

وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام. وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن "كوتا" للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات يشهدها العراق منذ عام 2013، وبلغ عدد المصوتين فيها 6 ملايين و599 ألفاً من أصل 16 مليوناً و158 ألفاً هو العدد الكلي للناخبين.

وتتولى مجالس المحافظات المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ، ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع، وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.