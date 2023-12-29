وثيقة .. صدور مذكرة قبض بتهمة القتل بحق مرشح فائز بالانتخابات المحلية جنوبي العراق

2023-12-29 01:30:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن محكمة تحقيق الناصرية اصدرت امر قبض بحق مرشح فائز في الانتخاب المحلية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق الناصرية اصدرت امر قبض بحق المرشح الفائز بانتخابات مجالس المحافظات (أحمد ناظم الرميض)، عن تحالف "نبني" بتهمة قتل عنصر أمني منتصف العام الحالي".

وبين المصدر، ان "امر القبض صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفاز الرميض في المعقد الرابع من أصل 5 مقاعد حصل عليها تحالف "نبني" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري في محافظة ذي قار ليكون عضوا في مجلس المحافظة المقبل، فيما كان يشغل سابقا قائممقام قضاء الإصلاح.