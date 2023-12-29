النفط يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي منذ نحو ثلاث سنوات

2023-12-29 07:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتجه النفط نحو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020 مع فشل الحرب وتخفيضات إنتاج "أوبك+" في رفع الأسعار، مع قلق المتداولين من أن إمدادات الخام العالمية قد لا تزال تتفوق على الطلب في الأرباع القادمة.

تماسك خام برنت فوق 77 دولارا للبرميل، وهو في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية وشهرية وربع سنوية، في حين يتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولاراً للبرميل.

وانخفض برنت بنحو 10% هذا العام، في حين تراجع المؤشر الأميركي بنفس المقدار تقريبا. وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الأوسع للسلع بهامش مماثل.

أغلقت أسعار النفط منخفضة، أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية رسمية أنه بينما تقلصت مخزونات الخام على مستوى البلاد الأسبوع الماضي، ارتفعت المخزونات في المركز الرئيسي في "كاشينغ" بولاية أوكلاهوما للأسبوع الحادي عشر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس. وكان إنتاج الخام الأميركي يسير بمعدل قياسي.