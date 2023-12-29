مانشستر سيتي يتربع على عرش أندية 2023

2023-12-29 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاقترب عام 2023 من نهايته ليتم تحديد أهم الأرقام الخاصة بكرة القدم التي شهدها هذا العام الذي سجل العديد من الإحصائيات.وكشف موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات عن قائمة أغلى الأندية في العالم من ناحية القيمة السوقية، والتي تصدرها مانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا.واحتل بطل العالم صدارة القائمة بقيمة 1.29 مليار يورو، يليه آرسنال (1.11)، وريال مدريد (1.04)، وباريس سان جيرمان (1.03) مليار.ولا تتجاوز قيمة أي فريق آخر المليار يورو باستثناء هذا الرباعي، ليأتي تشيلسي في المرتبة الخامسة بقيمة 984 مليون يورو.ويتواجد بايرن ميونخ في المركز السادس بقيمة 932 مليون يورو، قبل ليفربول الذي تبلغ قيمته 867 مليونا.أما برشلونة، فجاء في المركز الثامن بقيمة 818 مليون يورو، يليه مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بقيمة 795 و755 مليونا على الترتيب.المصدر : كورة