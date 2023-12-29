2023-12-29 08:58:16 - المصدر: واع

متابعة - واعحددت إدارة نادي باريس سان جيرمان سياستها في إدارة ملف كيليان مبابي نجم الفريق خلال العام الجديد 2024.وقالت شبكة "كانال سابورتر" أن إدارة باريس تتعامل بهدوء شديد بشأن مبابي ونهاية عقده في الصيف المقبل.وأشارت إلى أن النادي الباريسي يتمتع بالحماية المالية سواء باستمرار مبابي أو حال رحيل اللاعب عن جدران حديقة الأمراء.وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو،لكن الهداف التاريخي للفريق الباريسي، لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن إمكانية تجديد تعاقده للمرة الثانية مع البي إس جي.ويتزامن ذلك مع تكهنات صحفية تنذر بأن كيليان مبابي بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.ويبقى كيليان مبابي أقوى أسلحة الفريق الباريسي، حيث سجل 21 هدفا في 22 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.المصدر: كورة