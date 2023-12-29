2023-12-29 09:46:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" ملعب دهوك سيحتضن في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة أصحاب الارض فريق دهوك مع نظيره أمانة بغداد".وأضاف ان " ملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً".