اليوم .. مباراتان لحساب الجولة الـ(12) من دوري النجوم
2023-12-29 09:46:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" ملعب دهوك سيحتضن في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة أصحاب الارض فريق دهوك مع نظيره أمانة بغداد".
وأضاف ان " ملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً".
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" ملعب دهوك سيحتضن في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة أصحاب الارض فريق دهوك مع نظيره أمانة بغداد".
وأضاف ان " ملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً".