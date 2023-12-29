البيئة تعلن نتائج فرقها التفتيشية وتغلق مستشفيين أهليين

2023-12-29 11:04:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة البيئة نتائج الفريق التفتيشي التوعوي للأنشطة الصحية في بغداد، اليوم الجمعة، من أجل مراقبة مدى التزام تلك الأنشطة بالمحددات والضوابط البيئية وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩.وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "فرق وزارة البيئة تنفذ حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصحية العامة والخاصة من مستشفيات حكومية وأهلية ومختبرات ومراكز تجميل في بغداد للوقوف على مدى التزامها بإدارة النفايات الطبية وطريقة عزلها ومعالجتها برئاسة مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون وعضوية مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط د. رغد أسد العبيدي وعضوية مدير بيئة بغداد ومعاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام وعدد من المدراء الأقسام المعنية ومشاركة الشرطة البيئية والأجهزة الأمنية".وأضاف أنه "تمت جولات تفتيشية مباغتة إلى عدد من المستشفيات والأنشطة المختلفة، ومنها مستشفى الزهور الأهلي، وتبينا وجود عدم التزام المستشفى بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وعدم حصولها الموافقة البيئية الموقعية وعدم نصب وحدة معالجة للمخلفات السائلة قبل طرحها للمجاري العامة، وأن المستشفى صدر بحقها انذار سابق وسيتم استكمال كافة الإجراءات القانونية بحقها لحين إزالة المخالفة".وتابع أن "التفتيش شمل أيضاً مستشفى الزيتون الأهلي وتبين عدم الالتزام بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم حصوله على الموافقة البيئية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه"، مبيناً أن "الجولة التفتيشية تضمنت أيضاً مستشفى الدهوي الأهلي، واتضح عدم وجود أكياس صفراء وسوداء داخل الحاويات الخاصة بالنفايات الطبية والاعتيادية، وتم التوجيه بتوفير جميع الأكياس والمستلزمات الخاصة بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وأن المستشفى في طور انشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة حيث تم نصب المرحلة الأولى من وحدة المعالجة على أن يتم التجهيز خلال شهر بجميع الأجزاء الأخرى".ولفت الحسون الى أن "الجولة شملت أيضاً مستشفى الأميرات، وتبين عدم التزام المستشفى بالتعليمات البيئية الخاصة بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وسيتم توجيه انذار المستشفى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه لحين إزالة المخالفة، كما شملت الجولة مستشفى البلاد الأهلي وتبين عدم التزام المستشفى بتعليمات البيئة الخاصة بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وعدم حصول المستشفى على الموافقة البيئية حيث سبق وأن تم توجيه انذار بحقه، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه"، مشيراً الى أن "الزيارة تضمنت مستشفى الخيال الأهلي واتضح عدم الالتزام بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وعدم نصب وحدة معالجة للمخلفات السائلة، وأنه ستتم متابعة الإجراء القانوني بحقه كونه حاصل على انذار سابق".ونوه الى أن "الجولة شملت أيضاً مستشفى المؤيد الأهلي، وتبين أن المستشفى كان ملتزماً بعزل النفايات، ولكن لم يتم نصب وحدة معالجة للمخلفات السائلة، وسيتم فرض انذار عليه لحين نصب وحدة معالجة، كما تم متابعة مستشفى الملكي الأهلي، وتبين عدم الالتزام بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم نصب وحدة معالجة وأن تم فرض غرامة سابقة بحقه وسيتم استكمال الإجراء القانوني اللاحق لحين إزالة المخالفة".وأضاف أن "الجولة شملت أيضاً مستشفى الكرخ الأهلي وتبين عدم الالتزام من ناحية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم توفير غرفة خاصة ونظامية للنفايات الطبية، وعدم نصب وحدة معالجة، وغير حاصل على الموافقة البيئية، كما تم تفتيس مستشفى اليرموك التعليمي- وزارة الصحة واتضح التزام المستشفى بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم نصب وحدة معالجة للمخلفات السائلة حيث إن المستشفى فرضت عليه غرامة سابقة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني لتلك المخالفة"، مؤكداً أن "الزيارة شملت مستشفى البشارة الأهلي، والتي تم غلقها لعدم التزامها بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم التزامها بالمحددات والضوابط البيئية، كما شملت الجولة مستشفى البدور الأهلي، وتم غلقها لعدم التزامها بعزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وعدم التزامها بالمحددات والضوابط البيئية".وذكر أن "الزيارة شملت مركز ابن البيطار لجراحة القلب - وزارة الصحة ولوحظ الالتزام الصحيح بعزل ومعالجة النفايات الصلبة وتوجيه إدارة المستشفى والعاملين بضرورة اتباع وسائل التوعية للكوادر الصحية والتمريضية بالمحددات البيئية، وكيفية التعامل اليومي في فرز النفايات الطبية"، موضحاً أن الزيارة "شملت مستشفى الكرامة التابع لوزارة الصحة، ولوحظ الالتزام الصحيح بعزل ومعالجة النفايات الصلبة، ومتابعة آلية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية، وكيفية معالجتها وفق المعايير المعتمدة وكذلك الأمر بالنسبة لمستشفى الكرخ العام، فقد لوحظ الالتزام الصحيح بعزل ومعالجة النفايات الصلبة، وتوجيه إدارة المستشفى والعاملين بضرورة اتباع وسائل التوعية للكوادر الصحية والتمريضية بالمحددات البيئية وكيفية التعامل اليومي في فرز النفايات الطبية، وكذلك الأمر على مركز ستايل للتجميل فقد لوحظ الالتزام بعزل ومعالجة النفايات الطبية، بالإضافة الى مختبر ابن البيطار، فقد لوحظ الالتزام بعزل ومعالجة النفايات الطبية الصلبة".وأكد الحسون أن "هناك جهوداً توعوية مكثفة للأنشطة الصحية تبذل لحث المستشفيات وباقي الأنشطة الصحية لعزل النفايات الطبية الصلبة ومعالجتها من قبل شركات استثمارية متخصصة وأهمية وضع وحدات معالجة النفايات السائلة قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي".وأشار الى أن "هذا التقرير يتضمن جهداً شهرياً تستمر عليه عمل اللجنة بالتفتيش والتوعية في بغداد وعموم المحافظات"، مؤكداً أن "الوزارة خاطبت رسمياً نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية ونقابة أطباء الأسنان لاتخاذ دورها في تعزيز ثقافة الالتزام بالمحددات البيئية".