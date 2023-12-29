الأولمبي يواجه نظيره الأردني على ملعب البصرة الشهر المقبل

2023-12-29 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميكشف مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، عن خوض المنتخب الأولمبي لقاء مع نظيره الأردني في التاسع أو العاشر من كانون الثاني المقبل على ملعب البصرة الدولي.وقال شنيشل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد الأردني فاتح اتحادنا بشأن إجراء مباراة تجريبية في ملعب البصرة الدولي"، مشيرا، إلى أن "الموافقة مشروطة بتغيير موعد إقامة هذه المباراة في التاسع أو العاشر من الشهر المقبل، والآن بصدد انتظار رد الجانب الأردني".وأضاف من جانب آخر، أنه "تم استدعاء أسماء جديدة للمنتخب خلال معسكر البصرة المقبل، بغية أخذ الحيطة والحذر فيما لو لم يتمكن المحترفون من الحضور خلال فترة المنافسات في نهائيات آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد باريس".ولفت، إلى أن "إدارة المنتخب متواصلة مع اللاعبين المحترفين من أجل تأمين حضورهم في بطولة دبي الدولية منتصف الشهر المقبل"، مؤكدا، "تواجد يوسف الإمام خلال البطولة المذكورة".