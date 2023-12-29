2023-12-29 11:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، اليوم الجمعة (29 كانون الأوّل 2023)، أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وكردستان يجب ان يكون بتسليم حصة كردستان كاملة واستقطاع عائدات 250 الف برميل يوميا فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية.

وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إن "اتفاقا جديدا لا بد أن يحصل تقوم بموجبه الحكومة الاتحادية بإرسال حصة كردستان كاملة وتستقطع قيمة 250 ألف برميل من النفط و50% من العائدات المالية غير النفطية".

وأضاف أن "إقليم كردستان سلم كامل البيانات والأرقام الخاصة بالموظفين والرعاية الاجتماعية والبيشمركة والمتقاعدين، كما تسلمت وزارة المالية العراقية بالوثائق الإيرادات الشهرية للمنافذ الحدودية والكمارك، وبالتالي لا يوجد أي مانع قانوني يعيق إرسال الأموال وحصة كردستان".

وبين أن "العائق الوحيد هو أن حصة الإقليم الجديدة تحتاج لموافقة أولية من مجلس الوزراء وتصويت من البرلمان".

وتشير معلومات صادرة من الاروقة السياسية عن التوجه لاجراء تعديلات على الموازنة العامة للعام المقبل 2024 تقضي بحسم حصص الشركات النفطية الاجنبية لاستئناف تصدير النفط وكذلك تعديل حصة اقليم كردستان على ان لاتحدد بالانفاق الفعلي، بل وفق الارقام المثبتة بالموازنة.