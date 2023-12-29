التجارة: ألف شركة من 21 دولة ستشارك بالدورة 47 لمعرض بغداد الدولي

2023-12-29 11:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إنجاز جميع استعداداتها لافتتاح الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، فيما أشارت إلى أن عدد المشاركين بلغ 21 دولة و1000 شركة.وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للمعارض العراقية، أنجزت جميع الاستعدادات لافتتاح الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، سواء على مستوى المساحات المعرضية وإنهاء الديزاينات والبوستات، لعرض البضائع والسلع للشركات المشاركة، كذلك بالنسبة للأجنحة ستكون بحسب الدول المشاركة".وأضاف جبار أن "هنالك إجراءات جمالية كالاهتمام بالمساحات الخضراء والمساحات المكشوفة، فضلاً عن إنشاء صحيات جديدة ونافورات موسيقية والإنارات التفاعلية"، مؤكداً "الانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات والتشريفات، لاستقبال المشاركين والزائرين".وأشار إلى أن "عدد الدول المشاركة بلغ 21 دولة، أما عدد الشركات المشاركة ما يقارب 1000 شركة"، معتبراً أنها "قفزة نوعية، إذا ما قورنت بالمعارض التي أقيمت خلال السنين الماضية".وذكر أن "الافتتاح سيكون مساء، وسيشهد فعاليات متعددة للمرتادين والزائرين".وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن موعد انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 47 ، الذي سيكون للفترة من 10 - 19 / 1 /2024 على أرض معرض بغداد الدولي.