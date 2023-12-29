بينهم كورديان فيليان .. المفوضية تكشف اسماء الفائزين بمقاعد "الكوتا" في الانتخابات المحلية

2023-12-29 11:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، عن توزيع مقاعد "الكوتا" في ست محافظات كاستحقاق في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا.

وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الفائزين بمقاعد (كوتا المكونات) توزعوا بواقع ثلاثة مقاعد في العاصمة بغداد فاز بها المرشح الكوردي الفيلي (عامر داود إبراهيم شريف الفيلي)، والمسيحي (فائز صباح عبوش أيوب سمعان)، والصابئي (خلدون فرج جابر عبد الزهيري)".

وأضاف "وفي محافظة واسط فاز (عادل محمد كاظم جودي) بمقعد الكورد الفيليين"، مشيراً إلى أنه "في كركوك حصد (إنجيل زيا شيبا زيا البرواري) مقعد المسيحيين".

وأشار سلمان إلى أنه "في محافظة نينوى حصل (محمد عارف يوسف قمبر الشبكي) على مقعد الشبك، و(عيدان شيفان شرو سليمان) على مقعد الإيزيديين، و(ربيع يوسف إلياس حجي صوران) على حصة المسيحيين".

وتابع "أما في محافظة ميسان فقد فاز (رياض عبد الواحد شلاكه سعيد السعيد) بمقعد الصابئة المندائيين، وفي محافظة البصرة حصل (نائل غانم عزيز حنا ساكو) على المقعد المسيحي".

ومساء يوم أمس الخميس، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في الاقتراعين الخاص والعام.