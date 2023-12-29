أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض 10%

2023-12-29 11:48:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

تتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2% إلى 77.33 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة آخر يوم تداول في عام 2023.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 71.88 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

المصدر: العربية