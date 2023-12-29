"طريق الموت" في ديالى يتسبب بمصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث مأساوي

2023-12-29 12:01:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة (29 كانون الاول 2023)، بمصرع شخصين، وإصابة ثالث بجروح حرجة؛ إثر حادث دهس على طريق الموت شمال ديالى.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة شبان حاولوا مساعدة صاحب مركبة على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) قبل ان تدهسمهم شاحنة مسرعة ما ادى الى مصرع اثنين منهما بالحال، واصابة الثالث بجروح حرجة للغاية".

واضاف، أن "طريق كركوك- بغداد هو الاعلى بمعدلات حوادث السير ومنها الدهس وتؤدي الى سقوط المئات من الضحايا سنويا".

وفي وقت سابق، كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، عن حصيلة مرعبة لحوادث طرق الموت خلال 2023.

وقال الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"،ان "الارقام المتوفرة لدينا تظهر تسجيل اكثر من 6 الاف حادث سير في ديالى خلال 2023 تسببت في مصرع واصابة الالاف بينهم اطفال ونساء في حصيلة هي الاعلى بعد 2003".

واضاف، ان "ما سجل خلال 2023 من حوادث سير اعلى من 2022 رغم الجهود التي تبذلها المرور في الحد من الحوادث من خلال التشديد"، مؤكدا بان "ردهات الطوارئ في وضع صعب بسبب الضغط الهائل على طواقمها على مدار الساعة بسبب كثرة الحوادث".

واشار الى ان "ردهات مستشفى الخالص هي الاكثر استقبالا لضحايا الحوادث كونها الاقرب لطريق كركوك- بغداد الذي يملك حصة الاسد في حوادث السير سنويا وبمعدل لايقل عن 5 حوادث يوميا".



