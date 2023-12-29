2023-12-29 12:20:03 - المصدر: واع

بغدادـ واعأصدرت مديرية الدفاع المدني،اليوم الجمعة،توجيهات خاصة بإطلاق الألعاب النارية.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"الدفاع المدني أصدر توجيهاً بعدم إطلاق الألعاب النارية في أزقة المناطق السكنية والأسواق التجارية (حيث تؤدي إلى اشتعال حوادث الحريق التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين)".وأضاف البيان الى أن"عدم اطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً (إذ أن فقدان السيطرة على اطلاق الألعاب النارية قد يسبب بوقوع الإصابات البشرية، وكذلك عدم إطلاق الألعاب النارية بشكل أفقي أو مائل (ما يسبب بقصر مدى ارتفاعها ويؤدي الى نزولها وهي ما زالت مشتعلة".وأشار الى "عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأعمدة والأسلاك الكهربائية، إذ قد تؤدي الى قطع أو احتراق الأسلاك الكهربائية وتسبب التماس الكهربائي)وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب النخيل والأشجار (لمنع اندلاع الحرائق في المتنزهات أو الحدائق، وكذلك عدم إطلاق الألعاب النارية من داخل العجلات سواء كانت متحركة أو متوقفة ( إذ يسبب بوقوع الحوادث المرورية وإرباك حركة السير على الطرق) ".وتابع البيان "عدم إطلاق الألعاب النارية قرب محطات الوقود أو صهاريج نقل المنتجات النفطية (لمنع اندلاع حوادث الحريق نتيجة التماس مع أبخرة المنتجات النفطية)وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأسطوانات الغازية وكذلك قناني الأوكسجين".وأوضح البيان أن "عدم اطلاق الألعاب النارية قرب المولدات الكهربائية نظراً لوجود خزانات الوقود والأسلاك الكهربائية،وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات (لمنع إزعاج المرضى الراقدين)،فضلاً عن عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة (كقاعات الأعراس والمناسبات لمنع اندلاع حوادث الحريق)".وحذرت مديرية الدفاع المدني وفقاً للبيان "جميع المواطنين بعدم شراء الألعاب النارية نظراً لكونها مصدراً لثلاثة أخطار أساسية:أولاً / مخاطر الحرائق حيث تعد من أسباب اندلاع حوادث الحريق حسب إحصائيات مديرية الدفاع المدني السنوية.ثانياً/ مخاطر التلوث البيئي (تسبب تلوث الهواء والضوضاء وتؤثر سلباً على البيئة وراحة السكان وتسبب الخوف والهلع للأطفال).ثالثاً / مخاطر صحية ومنها الحروق ( الكدمات/ إصابات العيون/ إصابات سمعية.