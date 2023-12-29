ملعب كربلاء يعود لاستضافة مباريات دوري النجوم

2023-12-29 12:34:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن اليوم الجمعة سيشهد افتتاح ملعب كربلاء الدولي بعد إتمام عمليات الصيانة والتأهيل التي استمرت لمدة 6 أشهر.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"عملية الصيانة والتأهيل لملعب كربلاء الدولي، شملت أرضية الملعب فضلاً عن الأمور الأخرى من مقاعد المتفرجين ومنظومة الإنارة والكاميرات وشبكة الإنترنت والصوتيات".وأضاف البيان ان "ملعب كربلاء الذي يتسع لنحو ثلاثين ألف متفرج، أصبح في أتم الجاهزية لاستضافة المنافسات المحلية والدولية".ونوه الى ان " اعادة افتتاح ملعب كربلاء اليوم الجمعة سيشهد مجموعة من الفقرات المتنوعة قبل خوض مباراة كربلاء والميناء ضمن منافسات دوري نجوم العراق".