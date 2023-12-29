حزب كردي يهاجم كردستان: "الإدخار الإجباري" جزء من فشل السلطة الحاكمة

2023-12-29 12:56:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

هاجم المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، حكومة إقليم كردستان بسبب الذهاب إلى إجراء "الإدخار الإجباري."

وقال عبد الرحمن في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحزبين الحاكمين فشلا في إدارة الإقليم بسبب تركيزهم على اتهام جهات أخرى بدلا من التركيز على تخفيف معاناة الشعب".

وأضاف، أن "قضية الإدخار الإجباري في رواتب الموظفين الكرد تتحملها حكومة الإقليم التي ركزت على اتهام بغداد ولم تجد حلا للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن".

وأشار عبد الرحمن إلى، أن "مسألة الإدخار الإجباري تعد جزءاً من الفشل لأحزاب السلطة الحاكمة، ويجب على هذه الأحزاب التكفل بحل قضية رواتب الموظفين أو تحمل النتائج التي ستترتب على هذا الأمر".

وفي وقت سابق، اخبر مصدر وكالة "بغداد اليوم" أن حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي (10 و11 و12) إدخارا إجباريا، مبينا ان سبب إدخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد ارسلت اخر دفعة من القرض المصوت عليه في مجلس الوزراء الى حكومة كردستان والذي يكفي لرواتب شهر تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، اي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بلا رواتب.