اليوم ..مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري السلة الممتاز

2023-12-29 13:36:05 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الجمعة في محافظتي كركوك وبغداد مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة، إذ تجمع المواجهة الأولى فريق غاز الشمال والشرطة، بينما يلاقي فريق النفط متحدية الكهرباء.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المباراة الأولى ستجمع غاز الشمال مع نظيره الشرطة عند الساعة الخامسة مساءً ويطمح فيها أبناء محافظة كركوك إلى تجاوز خسارتهم الأخيرة أمام الجار نفط الشمال بفارق (19) نقطة والخروج بنتيجة إيجابية، في المقابل يأمل الجهاز الفني للقيثارة بقيادة اللبناني غسان سركيس، في تسخير خبرته التدريبية بالتعامل مع مجريات المباراة والعودة بنقاط اللقاء كاملة".وأضاف أن "المواجهة الثانية ستجمع النفط والكهرباء، وسيسعى فيها حامل لقب الموسم الماضي النفط بقيادة مدربه خالد يحيى الى مواصلة النتائج الإيجابية الأخيرة والعودة ثانية إلى دائرة المنافسة على اللقب، في حين يعتزم الطرف الآخر طي صفحة الخسارة في المباراة السابقة أمام المتصدر فريق الدفاع الجوي بفارق (3) نقاط، متطلعاً إلى تحقيق فوز يقربه كثيراً من فرق المقدمة، واستعادة روح البطل القادر على حسم المباريات الصعبة ".