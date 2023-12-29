2023-12-29 14:09:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أمن

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، أن عسكرة السفارة الامريكية يهدد أمن العراق.

وقال البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لايمكن القبول بتطبيق مبدا عسكرة السفارات في بغداد"، مبينا أن "ما يحدث في السفارة الامريكية من تجييش يهدد امن البلاد، خاصة وانها تضم الاف من الجنود في المنطقة الخضراء وهي تمتلك اسلحة ومضادات جوية ترعب الأهالي بين فترة واخرى".

وتابع، "نأمل أن تراعي السفارة المصالح المشتركة، ومنها العراق، لا ان تتحول الى قاعدة عسكرية"، مؤكدا أن "استهداف مقرات الحشد الشعبي المتكرر، مقصود ومدان".

ولفت البنداوي الى، أن "هناك 5 اسباب رئيسية تدفع للمطالبة باخراج القوات الامريكية من البلاد، أبرزها عدم الحاجة لها، وانها تمثل تهديد للامن من خلال استهدافها لقوات امنية حكومية بين فترة واخرى، ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى".

واشار عضو لجنة الامن النيابية الى، أن "العراق لم يعد بحاجة حتى إلى القوات التي تصنف على انها استشارية او لغرض المساعدة، في ظل وجود قوات حكومية من مختلف الصنوف قادرة على درء اي مخاطر والدفاع عن امن واستقرار البلاد".