رصاصة طائشة تصيب "زهراء".. مستشفى الزبير يعالج الطفلة والشرطة تحقق

2023-12-29 14:26:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، بإصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، برصاصة عشوائية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الطفلة زهراء، البالغة من العمر 5 سنوات، أصيبت باطلاق نار عشوائي، ضمن مزارع جبل سنام في سفوان".

وأضاف، أن "زهراء، تم نقلها لمستشفى الزبير لتلقي العلاج"، مشيرا الى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة".

وتشهد محافظة البصرة نزاعات عشائرية، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالباً ما يسقط جراءها قتلى وجرحى من الطرفين وحتى من المدنيين.

وتنتشر في عموم العراق، نحو 7.6 ملايين قطعة سلاح خفيف، وفقاً لمسح أجري عام 2017، في حين قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن أكبر بكثير.



