2023-12-29 15:00:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (29 كانون الاول 2023)، عن احصائية لاجمالي بحيرات الاسماك التي تم ردمها خلال 2023.

وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة أسباب كانت وراء قرار ردم وإزالة بحيرات الاسماك المتجاوزة في ديالى، أبرزها محدودية المياه وتاثيراتها السلبية كونها تنشى بدون اي موافقات"، لافتا الى أن "خطة الإزالة بدأت منذ منتصف 2023 في 7 محاور رئيسية على مستوى المحافظة".

وأضاف، انه "تم ردم وازالة 236 بحيرة اسماك متجاوزة حتى الان وما تبقى يتراوح من 20-25 بحيرة سيتم ازالتها من خلال حملة واسعة الاسبوع القادم بالتنسيق مع التشكيلات الامنية لاعلان ديالى خالية من اي بحيرات متجاوزة على الانهر والجداول المائية".

واشار المعموري الى، أنه "2024 ستنطلق المرحلة الثانية من خطة رفع وزالة التجاوزات وتتضمن البحيرات التي تقام على الابار الارتوازية غير المجازة في اطار خطة شاملة لن تستنثي اي منطقة في ديالى".

وفي مطلع (كانون الأول 2023) كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، عن ردم 90% من بحيرات الأسماك في ديالى.