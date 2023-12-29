خمس مباريات لحساب الأسبوع الـ(5) من دوري الكرة الممتاز
2023-12-29 15:24:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
تقام اليوم الجمعة خمس مباريات ضمن منافسات الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز لحساب المجموعة الاولى للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية(واع) ان"فريق الكرمة المتصدر سيتوجه الى محافظة ذي قار لمواجهة فريق الناصرية في لقاء قمة مرتقب نظراً لفارق النقطتين الذي يفصلهما عن بعض ".
وأضاف ان " ملعب سامراء سيستضيف لقاء اصحاب الارض مع القادم من الجنوب فريق مصافي الجنوب ، فيما يلتقي فريق ميسان مع نظيره الشرقاط".
وأوضح أن" فريق الفهد سيلتقي عفك ، بينما يلاعب البيشمركة فريق الحسين، ويبقى فريق الاتصالات بالانتظار".
تقام اليوم الجمعة خمس مباريات ضمن منافسات الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز لحساب المجموعة الاولى للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية(واع) ان"فريق الكرمة المتصدر سيتوجه الى محافظة ذي قار لمواجهة فريق الناصرية في لقاء قمة مرتقب نظراً لفارق النقطتين الذي يفصلهما عن بعض ".
وأضاف ان " ملعب سامراء سيستضيف لقاء اصحاب الارض مع القادم من الجنوب فريق مصافي الجنوب ، فيما يلتقي فريق ميسان مع نظيره الشرقاط".
وأوضح أن" فريق الفهد سيلتقي عفك ، بينما يلاعب البيشمركة فريق الحسين، ويبقى فريق الاتصالات بالانتظار".