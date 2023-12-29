2023-12-29 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة خمس مباريات ضمن منافسات الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز لحساب المجموعة الاولى للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية(واع) ان"فريق الكرمة المتصدر سيتوجه الى محافظة ذي قار لمواجهة فريق الناصرية في لقاء قمة مرتقب نظراً لفارق النقطتين الذي يفصلهما عن بعض ".وأضاف ان " ملعب سامراء سيستضيف لقاء اصحاب الارض مع القادم من الجنوب فريق مصافي الجنوب ، فيما يلتقي فريق ميسان مع نظيره الشرقاط".وأوضح أن" فريق الفهد سيلتقي عفك ، بينما يلاعب البيشمركة فريق الحسين، ويبقى فريق الاتصالات بالانتظار".