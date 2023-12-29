35 ألف سائح في دهوك خلال أربعة أيام (صور)

2023-12-29 15:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في دهوك، يوم الجمعة، أكثر من 35 ألف سائح وفدوا إلى المحافظة خلال الأربعة أيام الأخيرة من مختلف المحافظات العراقية للاحتفال برأس السنة الجديدة.

وقال المسؤول الإعلامي لمحافظ دهوك، مللت عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة السياحة قامت صباح اليوم بتلقي أعداد هائلة من السياح، حيث قدمت لهم الورود والحلويات عند نقاط التفتيش".

وأضاف "الإدارة المحلية في دهوك تعمل جاهدة على توفير جميع سبل الراحة والتسهيلات للسياح داخل المحافظة، وخاصة في المواقع السياحية، بهدف تعزيز وتحفيز النشاط السياحي في المحافظة".

وأعلنت دائرة السياحة في وقت سابق أن عدد الزوار الذين قدموا إلى محافظة دهوك خلال عام 2023 بلغ أكثر من مليونين و400 ألف سائح، مما يبرز الجذب السياحي المستمر والتفاعل الإيجابي مع معالم المحافظة.