بغداد.. شجار "طاحن" بالأسلحة البيضاء وسط سوق طيور يتسبب بإصابة 3 أشخاص

2023-12-29 15:56:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 كانون الاول 2023)، بإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالاسلحة البيضاء في سوق الطيور بمنطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص من مربي وبيع وشراء الطيور تطورت الى استخدام الاسلحة البيضآء ضمن منطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد".

واضاف، أن "المشاجرة أسفرت عن اصابة 3 من اطراف المشاجرة بعضهم بحالة خطرة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع، أن "القوات الامنية فرضت سيطرتها على المنطقة، وفتحت تحقيقا بالحادث".



