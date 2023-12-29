نسرين جورج: برنامج سينما الأطفال خرج أجيال من النخب الأكاديمية

2023-12-29 15:58:32 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكدت الإعلامية المعروفة نسرين جورج إن برنامج سينما الأطفال خرج أجيال من النخب العلمية والأكاديمية.

وقالت جورج لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال تكريمها من دار ثقافة الأطفال تثمينا لإعدادها وتقديمها برنامج (سينما الأطفال) لثلاثة عقود من الزمن إن "العديد من الأجيال تخرجوا من برنامج سينما الأطفال الذي كان يعرض على قناة تلفزيون العراق لأكثر من ثلاثين عاما"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأطفال كانوا براعماً واليوم أصبح الكثير منهم قادة في المجتمع".

وأوضحت: "كنت معدة ومقدمة برامج والآن مديرة روضة، وما زلت أدور في فلك الطفولة المرهف"، مضيفة أن: "هذا التكريم أعطى قيمة للسنوات التي قضيتها في خدمة الطفولة".

وبينت أن "دار ثقافة الأطفال تمتد لأربعة وخمسين عاماً في عمق تاريخ المجتمع العراقي، وتنفتح على المستقبل بوعي خلاق، يواكب مستجدات العصر، في توفير بيئة مثالية للطفل العراقي، آخذة بأيديهم نحو اكتشاف المواهب والتفوق الدراسي، من خلال السوشل ميديا والمطبوعات والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والأفلام الكارتونية المصنوعة بتشويق بما يشد الطفل إلى المعلومة النافعة، فضلا عن تقديمها خطاب إرشادي بما يناسب استعدادات الطفل بمهنية منهجية راقية".

وتابعت: "أتمنى أن يعود الأطفال لاغتراف المعرفة والتسلية الممتعة من مطبوعات دار ثقافة الأطفال مثل مجلتي والمزمار وسلسلة كراسات القصة والشعر والعلوم".

ونوهت: "يسعدني الأطباء والمهندسون والمحامون وربات البيوت والسياسيين وسواهم من رجال ونساء، عندما يستوقفونني متباهين بمشاركتهم في برنامج سينما الأطفال وهم صغار".