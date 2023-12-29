أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد

2023-12-29 16:30:04 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تجديد التعاقد مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وأشار الميرنجي في بيان عبر موقعه الرسمي "اتفقنا على تمديد عقد مدربنا كارلو أنشيلوتي حتى 30حزيران 2026".ونوه البيان أن "أنشيلوتي حصد 10 ألقاب مع الملكي بواقع لقبين لدوري الأبطال، ومثلهما لمونديال الأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، ولقب في الليجا ومثله في السوبر الإسباني".ويعد كارلو أنشيلوتي، المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بجانب تحقيق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المسابقة (118).واستعرض البيان المدريدي أيضا، أن أنشيلوتي هو أول مدرب يفوز بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.وبهذه الخطوة، ينتهي الجدل المثار حول أنشيلوتي الذي كان مرشحا لقيادة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024.